موعد مباراة الإسماعيلي والمصري في كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره الإسماعيلي مساء اليوم، فى دور الثمانية بكأس الرابطة المصرية، التى تجمعهما على ستاد الجيش ببرج العرب.

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تقام مباراة المصري والإسماعيلي فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها أون تايم سبورت 1.

ويضم طاقم تحكيم مباراة المصري والإسماعيلي

اليوم كلًا من خالد الغندور حكمًا للساحة، ومعه كل من محمد عبد المجيد وأسامة هشام كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد ناجي حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمود دسوقي مهام حكم الفيديو بمعاونة زميله أحمد جابر.

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