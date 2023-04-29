مشوار الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا قبل مواجهة أوراوا الياباني

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الهلال السعودي لخوض النهائي الآسيوى الخامس في تاريخه عندما يواجه أوراوا الياباني على استاد الملك فهد الدولي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

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ويعتبر الهلال السعودي هو الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة دوري أبطال آسيا بالنظام القديم والجديد بإجمالي 4 ألقاب كما يعد هو بطل النسخة الماضية من البطولة بعدما فاز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد.



مشوار الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا



وقع الهلال السعودي ضمن منافسات المجموعات الأولى للنسخة الحالية من بطولة أبطال آسيا وهي المجموعة التي كانت تضم الريان القطري والشاقة الإماراتي واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني.



ونجح الهلال في التأهل لدور الستة عشر بعدما فاز بصدارة المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات

وتعادل وخسارة وحيدة في 6 مباريات.



ثم نجح الهلال السعودي في حجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه على شباب أهلي دبي الإماراتي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة.



وحقق الهلال السعودي فوزًا صعبًا على فولاد خوزستان الإيراني بهدف نظيف في الدور ربع النهائي ليتمكن من التأهل للدور نصف النهائي والذي شهد اكتساحه لفريق الدحيل القطري بنتيجة 7-0 ليضرب موعدًا مع أوراوا الياباني للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال آسيا.

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