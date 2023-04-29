شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأوليمبى يحقق لقب الدورى الوحيد فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 29 أبريل 1966 توّج الأوليمبى السكندرى بلقب الدورى العام للمرة الوحيدة فى تاريخه، بعد فوزه فى المباراة الختامية على الزمالك بهدف دون رد سجله عزالدين يعقوب من ضربة رأس قبل نهاية المباراة بدقيقة على استاد الإسكندرية، ليرفع الأوليمبى رصيده إلى 30 نقطة بفارق أربع نقاط عن الزمالك الوصيف.

مثل الأوليمبى فى هذه المباراة: ضياء، مصطفى شتا، محمود بكر، السكران، البورى، سعيد قطب "كابتن الفريق"، حلمى سليمان، فاروق السيد، عزالدين يعقوب، بدوى عبدالفتاح، البحر جاسور.

مثل الزمالك: سمير محمد على، يكن حسين، أحمد رفعت، أحمد مصطفى، محمود أبورجيلة، سمير قطب، عبده نصحى، عبدالكريم الجوهرى، عمر النور، حمادة أمام، بكر.

وكان الأوليمبى قد فاز على الزمالك بملعبه بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصبح الأوليمبى ثالث فريق يهزم الزمالك رايح جاى فى تاريخ الدورى بعد الإسماعيلى والأهلى.

النادى الأوليمبى السكندرى أحد أعرق الأندية المصرية، تأسس فى 28 أغسطس 1905 تحت اسم النجمة الحمراء، أول فريق من خارج القاهرة يفوز بالدورى الممتاز، أول نادٍ مصرى يشارك فى دورى أبطال أفريقيا ووصل فى هذه البطولة للمربع الذهبى لكنه انسحب من البطولة بسبب حرب 1967م.

فى عام 1915 تم تغير اسم النادى إلى نادى موظفى الحكومة، عقب تألق لاعبيه فى أولمبياد 1924 تم تغير اسم النادى إلى الأوليمبى المصرى بالإسكندرية نسبة إلى الأوليمبياد.

حصد الأوليمبى السكندرى بطولة الدورى الممتاز موسم 1966 وكأس مصر موسمين متتاليين 1932 و1933 على حساب الأهلى والزمالك بالترتيب.

أخرج الأوليمبى العديد من النجوم اللامعة، فى مقدمتهم أحمد الكاس لاعب منتخب مصر الذى أحرز 108 أهداف خلال مسيرته التى استمرت لـ 9 مواسم، وكان أحد أبرز نجوم مباراتى منتخب مصر أمام هولندا وإنجلترا فى كأس العالم 90، وأحرز لقب هداف الدورى ثلاث مرات متتالية أعوام 1991 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 – 1994.

كما لمع ضمن صفوف الأوليمبي منصور حميدو الشهير بـ "البوري" أحد علامات الكرة بالإسكندرية وكان صاحب الفضل في إحراز الفريق بطولة الدوري الوحيدة، وإسلام الشاطر لاعب الإسماعيلي والزمالك والأهلي ومنتخب مصر السابق، وهيثم فاروق لاعب الأوليمبي

والزمالك والترسانة السابق والذى خاض تجارب احترافية كبيرة بالدوري الهولندي.

وضمت القائمة أيضا كلا من عزالدين يعقوب، الهداف الأكبر في تاريخ الأوليمبي عبر تاريخه بالدوري بتسجيله 83 هدفا ومشاركته مع منتخب مصر الأول والمنتخب العسكري، وكرمه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بمنحه وسام الجمهورية فى عام 1979، والمعلق الكروى الشهير محمود بكر ومصطفي شتا والسكران وسعيد قطب وبدوي عبد الفتاح

وتضم الأندية الحاصلة على لقب بطولة الدورى منذ انطلاق المسابقة عام 1948 : الأهلى والزمالك والإسماعيلى والترسانة والأوليمبى وغزل المحلة والمقاولون العرب.

الأهلى:

حصل الأهلى على نصيب الأسد من حيث تحقيق بطولة الدورى برصيد 42 مرة.

الزمالك:

حصل الزمالك على بطولة الدورى 14 مرة أعوام 1960 – 64 – 65 – 78 – 84 – 88 – 92 – 93 – 2001 – 2003 – 2004 – 2014 -2021- 2022

الإسماعيلى:

حصل الإسماعيلى على بطولة الدورى 3 مرات أعوام 67 – 91 – 2002.

الترسانة:

حصل على بطولة الدورى مرة واحدة عام 1963.

الأوليمبى:

حصل على بطولة مرة وحيدة عام 1966.

غزل المحلة:

حصل على بطولة وحيدة عام 1973.

المقاولون العرب:

حصل على بطولة الدورى مرة وحيدة عام 1983.