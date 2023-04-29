شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة «رجال سلة الأهلى» مع سيتى أويلرز الأوغندى فى بطولة الـ«bal» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، السبت، عندما يلتقي مع فريق سيتي أويلرز الأوغندى، ضمن منافسات بطولة افريقيا للأندية الـ«bal» والتي تقام من 26 أبريل حتى 6 مايو القادم.

تنطلق المباراة فى السابعة والنصف مساءً، على صالة الدكتور حسن مصطفى، ويسعى فريق رجال سلة الأهلي لمواصلة العروض المميزة في البطولة الأفريقية والتي يخوضها بعد التتويج ببطولة الدوري الموسم الماضي.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي بوش على تجهيز اللاعبين لها بشكل مناسب، خلال مران الفريق أمس والذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وكان رجال سلة الأهلي قد فاز في المباراة السابقة أمام فريق فيرفيارو الموزمبيقي 92-74، في افتتاح بطولة افريقيا للأندية الـ«bal».

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: درامان كمارا، مايكل تومسون، إيهاب أمين، مؤمن طارق خيري، كوري ويبيستير، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، سيف سمير، مروان سرحان، نوني أوموت، عمر طارق، أحمد إسماعيل.