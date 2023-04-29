شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد فى مواجهة ألمانيا وديا استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى تمام السادسة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة فى ألمانيا، منتخبنا الوطنى المصرى للشباب لكرة اليد مواليد 2002 ومنتخب ألمانيا وذلك فى المباراة الودية الأولى بين الفريقين وسوف تقام المباراة الودية الثانية بين الفريقين غدا الأحد الموافق 30 ابريل و ذلك فى تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتأتى المبارتين الوديتين أمام المنتخب الالمانى فى اطار استعدادات منتخبنا الوطنى المصر للشباب مواليد 2002 لخوض منافسات بطولة العالم القادمة فى نسختها الـ24 للشباب لكرة اليد والتى تقام بتنظيم مشترك بين المانيا و اليونان خلال الفترة من 19 يونيو الى 3 يوليو 2023 و يلعب منتخبنا الوطنى المصرى للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم القادمة و التى تضم منتخب مصر و منتخب اليونان و منتخب كوبا و منتخب السعودية.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2002 محمد الألفى المشرف على منتخبات الشباب و الناشئين وصابر حسين المدير الفنى وعمرو خليفة المدرب العام ووليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى وماجد مدحت اخصائى العلاج الطبيعى.

وتضم قائمة أسماء اللاعبين: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجي - اسلام راضي - أدم البشري - شهاب الدين - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولي - عمر ناصر - أحمد سامح - مهاب سعيد باهر - محمد رفاعى ياسين - محمد طارق - جدو.