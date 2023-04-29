الأهلي والرجاء وقمة روما وميلان ونهائي دوري أبطال آسيا.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 29-4-2023، عدد من المباريات الهامة والمنتظرة في مختلف البطولات حول العالم، أبرزها مواجهة الأهلي والرجاء المغربي.

ويحل الأهلي ضيفاً علي فريق الرجاء المغربي، في إياب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، كما يلتقي صن داونز مع شباب بلوزداد والترجي ضد شبيبة القبائل الجزائري.

وفي الدوري الإسباني، يواجه برشلونة فريق ريال بيتيس، كما يلعب ريال مدريد أمام الميريا، ضمن منافسات الأسبوع الـ 32.

وفي كأس الرابطة المصرية، الإسماعيلي يواجه المصري في دور الـ 8.

وفي الدوري الإيطالي، تلعب اليوم قمة مرتقبة بين روما وميلان في الجولة 32.

كما يلتقي الهلال السعودي مع أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا علي ملعب الملك فهد.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

دوري أبطال إفريقيا

صن داونز × شباب بلوزداد، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 4.

الترجي × شبيبة القبائل، تقام المباراة في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 6.

الأهلي × الرجاء، تقام المباراة في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 4.

الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس × وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

برينتفورد × نوتينجهام فورست، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

برايتون × ولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الإسباني

إلتشي × رايو فاليكانو، تقام المباراة في تمام الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

ريال مدريد × الميريا، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

برشلونة × ريال بيتيس، تقام المباراة في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الإيطالي

روما × ميلان، تقام المباراة في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وتنقل عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

تورينو × اتلانتا، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية وتنقل عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

كأس رابطة الأندية المصرية

المصري × الإسماعيلي، تقام المباراة في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال × أوراوا، تقام المباراة في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة، 9:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 وAbu Dhabi Sports Asia 1 وDubai Sports Asia 1 HD وAlkass HD وSSC EXTRA 1 HD وbeIN Sports AFC HD.

الدوري الإلماني

لايبزيج × هوفنهايم، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3.

يونيون برلين × باير ليفركوزن، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports Fr 4 HD max.

كولن × فرايبورج، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية.

آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 7.

شتوتجارت × بوروسيا مونشنجلادباخ، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports Fr 8 HD max.

شالكه × فيردر بريمن، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3.

الدوري الفرنسي

ليل × اجاكسيو، تقام المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD2.

مباراة نانت وتولوز اليوم في نهائي كأس فرنسا

تقام المباراة في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

مباراة الأهلي وسيتي أيلزر الأوغندي في بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة

تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت 2.