الليلة.. الأهلي يواجه الرجاء المغربي لمواصلة الحلم الإفريقي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على الرجاء المغربي مساء اليوم السبت، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من "الأميرة السمراء".

وحسم الأهلي مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء السبت الماضي بهدفين نظيفين، بتوقيع محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، ليضع قدما في الدور نصف النهائي من البطولة الأعرق على مستوى الأندية في إفريقيا.

ويعد الأهلي هو النادي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات، متفوقا على مازيمبي الكونغولي ومواطنه وغريمه الزمالك بفارق 5 ألقاب.

وتوّج الأهلي بنسختي 2019-2020 و2020-2021، ثم خسر النسخة الماضية على يد الوداد المغربي الذي جرده من اللقب بالفوز 2-0.

ويستهدف الأهلي تحقيق الفوز على الرجاء المغربي من أجل المضي قدما واستعادة بطولته المُفضلة.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية وذلك بعد إعلان التوقيت الصيفي في القاهرة.

القنوات الناقلة

تنقل المباراة على قناة "بي إن سبورت 4"، ويعلق عليها المعلق التونسي رؤوف خليف.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يبدا الأهلي مواجهة الرجاء المغربي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، محمود متولى، علي معلول

خط الوسط: اليو ديانج، حمدى فتحى ، مروان عطية

خط الهجوم: بيرسى تاو، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا.

تشكيل الرجاء المتوقع

من المتوقع أن يخوض الرجاء مواجهة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: عبدالإله مدكور، مروان هدهودي، جمال حركاس، زكرياء لبيب

خط الوسط: وليد الصبار، محمد زريدة، عبدالإله الحافيظي

خط الهجوم: سفيان بنجديدة، حمزة خابا، نوفل زرهوني.