شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات الأهلى للرجاء.. مران خفيف وكولر يعقد محاضرة أخيرة للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا خاصًا لتجهيز اللاعبين لمباراة الرجاء المغربي التي تقام مساء اليوم على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني خضوع اللاعبين لمران بدني خفيف في فندق الإقامة ضمن البرنامج التدريبي الخاص بالتحضير للمباراة.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة أخيرة مع لاعبي الفريق قبل التوجه إلى مركب محمد الخامس استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ويناقش المدير الفني العديد من الجوانب الخططية والفنية المتعلقة بالمباراة والمهام المطلوبة من كل لاعب للظهور بشكل مميز خلال اللقاء.

وتغادر حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء إلى مركب محمد الخامس في الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، بعد انتهاء المحاضرة الأخيرة للجهاز الفني استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلى قد اختتم تدريباته أمس الجمعة على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز الفريق بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي.