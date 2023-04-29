شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيناريوهات تضمن تأهل الأهلى لنصف نهائى دورى الأبطال أمام الرجاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره الرجاء المغربي على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى اللقاء المقرر له العاشرة مساء اليوم السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت بين الفريقين مساء السبت الماضي وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

ويحتاج النادي الأهلي ثلاث سيناريوهات لضمان الصعود لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

السيناريو الأول: الفوز بأي نتيجة

السيناريو الثاني: التعادل إيجابيا أو سلبيا

السيناريو الثالث: الخسارة بفارق هدف وحيد

يعد الأهلي هو النادي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات، متفوقا على مازيمبي الكونغولي ومواطنه وغريمه الزمالك بفارق 5 ألقاب.

وتوج الأهلي بنسختي 2019-2020 و2020-2021، ثم خسر النسخة الماضية على يد الوداد المغربي الذي جرده من اللقب بالفوز 2-0.

ويستهدف الأهلي تحقيق الفوز على الرجاء من أجل المضي قدما واستعادة بطولته المُفضلة

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والرجاء المغربى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.