شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى يواجه شبيبة القبائل الليلة وينتظر الفائز من الأهلى والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي في العاشرة من مساء اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي، في مباراة الإياب للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقام المباراة بملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت بين الفريقين مساء السبت الماضي وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز بمجموع اللقاءين في الدور نصف النهائي مع الفائز من فريقي الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، انتهى لقاء الذهاب بفوز الترجي خارج ملعبه بهدف للا شيء، ويقام لقاء الإياب في العاشرة مساء اليوم بالعاصمة التونسية.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي يومي 13 و20 مايو المقبل، في مباراة الذهاب على ملعب الفريق الفائز بمجموع مباراتي الترجي وشبيبة القبائل، ومباراة الإياب على ملعب الفريق الفائز بمجموع مباراتي الأهلي والرجاء.

يعد الأهلي هو النادي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات، متفوقا على مازيمبي الكونغولي ومواطنه وغريمه الزمالك بفارق 5 ألقاب.

وتوج الأهلي بنسختي 2019-2020 و2020-2021، ثم خسر النسخة الماضية على يد الوداد المغربي الذي جرده من اللقب بالفوز 2-0.

ويستهدف الأهلي تحقيق الفوز على الرجاء من أجل المضي قدما واستعادة بطولته المُفضلة