شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الرجاء المغربى فى العاشرة مساء الليلة بسبب التوقيت الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مباراة مصيرية أمام فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي نجح في الفوز ذهابًا بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدى فتحى ليبقي حظوظه مرتفعة للوصول إلى نصف النهائي، إلا أنّ مواجهة الرجاء في المغرب لن تكون سهلة.

وتعد مواجهة الأهلي والرجاء هي سيناريو مكرر للنسخة الماضية من دوري الأبطال، حين تأهل المارد الأحمر على حساب غريمه البيضاوي، قبل أن يخسر اللقب في النهائي أمام الوداد المغربي



موعد مباراة الأهلى والرجاء المغربى

يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره الرجاء المغربي على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى اللقاء المقرر له العاشرة مساء اليوم السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وتسبب التوقيت الصيفى فى إقامة مباراة الاهلى فى العاشرة مساءاً بدل من التاسعة.