الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الأهلى بالسوبر المحلى

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الزمالك اليوم السبت تدريباته استعداداً لمواجهة الاهلى بالسوبر المحلى بعدما منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لاعبيه راحة من التدريبات أمس الجمعة وذلك عقب الفوز على فريق سيراميكا بهدف للا شيء على ملعب إستاد القاهرة أول أمس، أحرزه اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري.

يستعد الزمالك لمواجهة السوبر المصري أمام الأهلي يوم الخامس من شهر مايو المقبل على ملعب إستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

طلب أوسوريو من معاونيه،تجهيز ملف كامل، عن مباريات الأهلى الأخيرة وطريقة لعبه،من أجل التجهيز جيداً لمواجهته خصوصاً أن الكولومبي يعلم جيداً أن موقعة السوبر المقرر لها يوم 5 مايو المقبل ستكون صك عبوره إلى قلوب جماهير القلعة البيضاء.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على ملعب محمد بن زايد بالامارات، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.