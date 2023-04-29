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الهلال السعودي وأوراوا الياباني.. موعد المباراة والقنوات الناقلة في دوري أبطال أسيا

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ياسر رشاد - القاهرة - تتأهب جماهير الكرة ، المباراة المرتقبة التى تجمع فريقا الهلال السعودي أمام نظيره أوراوا ريدز الياباني، مساء اليوم، في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا، على ملعب الملك فهد الدولي.

 

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وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال وأوراوا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية ومن المنتظر أن تنقل شبكة  قنوات SSC  أحداث نهائي دوري أبطال أسيا كما تملك قنوات أبو ظبي حق نقل مباريات دوري أبطال آسيا داخل الإمارات فقط وتُنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بصورة

عادية لباقي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

مشوار الهلال السعودي في دوري أبطال أسيا قبل مباراة أوراوا الياباني 

ويلعب الهلال السعودي نهائي دوري أبطال أسيا بعد اكتساحه الدحيل القطري بسباعية نظيفة على استاد الثمامة في قطر، ويخوض الهلال المباراة النهائية في دوري أبطال أسيا للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه، ويبحث عن الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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