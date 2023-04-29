جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الرجاء المغربي، مساء اليوم، فى مواجهة الإياب التى تجمع الفريقين، بجانب مباراة صن داونز وشباب بلةزداد، بالاضافة الى لقاء الترجى وشبيبة القبائل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفرقيا لموسم 2022 ـ 2023.

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وحسم الأهلي مباراة الذهاب بفوز غالي على الرجاء بهدفين دون رد، ويحتاج للتعادل أو الفوز أو الخسارة بفارق هدف واحد للتأهل إلى نصف النهائي من المسابقة القارية.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

ويستقبل ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء

مباراة الأهلي والرجاء فى تمام الساعة العاشرة مساء في مباراة الإياب بالدور ربع النهائي من البطولة.

يواجه فريق صن داونز نظيره شباب رياضي بلوزداد فى تمام الساعة 7 مساء

ويلعب الترجي أمام شبيبة القبائل فى تمام الساعة 10 مساء

ويلتقي الرجاء المغربي مع الأهلي المصري فى تمام الساعة 10 مساء

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