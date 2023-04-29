شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه أويلرز الاوغندى في بطولة الـ«bal» لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء اليوم السبت علي صالة الدكتور حسن مصطفى.
حقق الاهلى الفوز فى أول مباراة له أمام فيروفيارو الموزمبيقى بنتيجة 74/92 بعد أن سيطر الفريق الأحمر على فترات المباراة الأربعة، وحسم النتيجة لصالحه.
وحرص الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي بوش على تجهيز اللاعبين لها بشكل مناسب، خلال مران الفريق أمس والذي اقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى.
وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: درامان كمارا، مايكل تومسون، إيهاب أمين، مؤمن طارق خيري، كوري ويبيستير، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، سيف سمير، مروان سرحان، نوني أوموت، عمر طارق، أحمد إسماعيل.
يقع الاهلى على رأس مجموعة النيل والتى تضم اويلرز الاوغندى و كيب تاون الجنوب أفريقي و بترو لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني، بالإضافة إلى فيروفيارو الموزمبيقى