شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع سبورتنج و الزمالك مع الشمس فى ختام جولات حسم لقب عمومى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم السبت، مواجهتين مهمتين فى ختام جولات الدورة المجمعة لتحديد بطل دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023، الجارى، والتى تقام على مدار 3 أيام متواصلة لحسم اللقب، حيث تأهل لهذه المرحلة أندية الأهلى والشمس وسبورتنج والزمالك.

يتنافس فى الجولة الأخيرة الشمس مع الزمالك و الأهلى مع سبورتنج.

عدلت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد موعد مباراتى الجولة الختامية لحسم لقب دورى سيدات الكرة الطائرة المحدد لها اليوم المقبل للنقل التليفزيونى.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى بين الشمس والزمالك فى تمام الواحدة ظهرا بدلا من الثانية ومباراة الأهلى مع سبورتنج فى تمام الثالثة عصرا بدلا من الرابعة.

توج مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023 بالفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 33/22 فى إطار نهائى كأس مصر على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.