شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يتحدث اليوم عن مباراة بيراميدز ومارومو جالانتس فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم السبت المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة بيراميدز و مارومو جالانتس المقرر إقامتها فى السابعة مساء غدٍ الأحد في إطار مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويتحدث البرتغالى باتشيكو المدير الفنى لبيراميدز وقائد الفريق عن هذه المباراة ، وانتهت مباراة الذهاب والتي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وسجل شيفافيرو، لاعب مارومو جالانتس الجنوب أفريقى، هدف التقدم لفريقه فى شباك بيراميدز بضربة رأسية فى الدقيقة 55، وتعادل رمضان صبحى للفريق السماوى من ضربة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للمباراة.

ويحتاج فريق بيراميدز إلى الفوز بأي نتيجة في جنوب أفريقيا، أو التعادل خارج الديار بنتيجة أكثر من 1/1، ففي حالة حقق بيراميدز نفس نتيجة مباراة الذهاب في لقاء العودة، سيربط الفريق السماوي مصيره بركلات الجزاء الترجيحية.

وضمت قائمة بيراميدز لمواجهة مارومو جالانتس كل من