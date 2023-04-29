شكرا لقرائتكم خبر عن 10معلومات عن مباراة الأهلى والرجاء اليوم السبت 29 / 4 / 2023 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع فريق الأهلى مع الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

ترتيب الاهلى فى الدوري المصري

خاض فريق الكرة بالنادى الأهلى 21 مباراة بالدورى المصرى حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط، ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازال لديه 5 مباريات مؤجلة.

ترتيب الرجاء فى الدوري المغربى

بينما يحتل الرجاء المغربى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى المغربى برصيد 35 نقطة جمعها من 23 مباراة حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والرجاء المغربى

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والرجاء المغربى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

مشوار الاهلى فى دورى ابطال أفريقيا تأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، وخسر الاهلى مباراته أمام الهلال فى الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى فى ملعبه برباعية دون رد قبل أن يختتم مبارياته فى دور المجموعات بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية دون رد ليصعد للدور ربع النهائي وحقق المارد الاحمر الفوز على الرجاء المغربى بهدفين دون رد فى مباراة الذهاب. نتيجة مباراة الذهاب بين الاهلى والرجاء نتيجة مباراة الذهاب بين الاهلى والرجاء الأهلي نجح في الفوز ذهابًا بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدى فتحى ليبقي حظوظه مرتفعة للوصول إلى نصف النهائي، إلا أنّ مواجهة الرجاء في المغرب لن تكون سهلة. الاهلى الاكثر تتويجاً بدوري الابطال الافريقى الاهلى الاكثر تتويجاً بدوري الابطال الافريقى يعد الأهلي هو النادي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات، متفوقا على مازيمبي الكونغولي ومواطنه وغريمه الزمالك بفارق 5 ألقاب. وتوج الأهلي بنسختي 2019-2020 و2020-2021، ثم خسر النسخة الماضية على يد الوداد المغربي الذي جرده من اللقب بالفوز 2-0. الرجاء وعقدة الاهلى الرجاء وعقدة الاهلى يعاني الرجاء من عقدة واضحة ضد الأهلي بدأت ملازمته منذ آخر فوز حققه ضد المارد الأحمر بنتيجة 2-1 في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2002. فشل الرجاء في تحقيق أي فوز على الأهلي، حيث خاض 7 مباريات ضد بطل مصر، خسر خلالها 3 مرات وتعادل مثلها. ومن ضمن التعادلات، مباراة السوبر الأفريقي 2021، التي انتهت 1-1، ثم حسمها الأهلي بركلات الترجيح 6-5. الرجاء يحتاج للفوز بفارق ثلاثة أهداف على الاهلى الرجاء يحتاج للفوز بفارق ثلاثة أهداف على الاهلى ويحتاج الرجاء للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل أمام الأهلي في مباراة العودة، ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي وانتظار الفائز من لقاء الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري. ملامح الدور نصف النهائى لدوري الابطال ملامح الدور نصف النهائى لدوري الابطال

حال تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى فى نصف النهائي.

حال خوض الأهلى لنصف النهائى ستقام مباراة الذهاب خارج مصر والعودة فى القاهرة، وحال تأهل الأهلى للمباراة النهائية، فسيخوض مباراة الذهاب فى القاهرة والإياب خارج مصر.



الأهلى يتفوق على الرجاء المغربى في القيمة التسويقية الأهلى يتفوق على الرجاء المغربى في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للرجاء المغربى 15.66 مليون يورو.