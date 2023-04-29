بالمستندات.. أحمد فهيم يهاجم وزير الرياضة بسبب النادي الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة -

شن أحمد جمال فهيم عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الذي تم إقالته خلال الساعات الماضية وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي بعد استبعاده عن منصبه دون التحقيق معه .

ونشر فهيم عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قرار ينص على إلغاء قرار تعيين اللجنة المؤقته بالنادي الإسماعيلي الحالية والتي يترأسها اللواء أبو بكر الحديدي في البند الأول.

بينما في البند الثاني أكد خطاب الوزارة أكدت أنه من المقرر أن تتولي إدارة الهيئات بالتنسيق مع إدارة النادى تشكيل لجنة مؤقتة الإدارة شئون النادي الاسماعيلي والتي تضم في عضويتها كل من المدير التنفيذي والمدير المالي النشاط الرياضي للنادي أو من يقوم بعملهم وعدد كاف من الاعضاء على أن تتولى اللجنة ادارة النادى

وتصريف اموره وفق الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية العادية للنادى فى موعدها القانوني لانتخاب مجلس ادارة جديد .



وأكدت الوزارة أن البند سوف يقوم تنفيذه بتاريخ صدوره يوم 27 أبريل الجاري.

ومن جانبه قال فهيم أنه في نفس التوقيت قامت وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار جديد لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي بتشكيل لجنة مؤقته بإدارة النادي الإسماعيلي والتي تضم نفس الاعضاء السابقين باستثناء أحمد جمال فهيم وتعيين الطاهر بدلا منه .