شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينهى استعداداته الليلة استعدادًا لمواجهة مارومو جالانتس بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق بيراميدز بقيادة البرتغالى باتشيكو الليلة استعداداته لمواجهة نظيره فريق مارومو جالانتس المقرر لها السابعة مساء غداً الأحد في إطار مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويخوض بيراميدز مرانه الأخير الليلة ثم يتحدث باتشيكو مع لاعبيه عن كيفية حسم مباراة الغد.

وتقرر أن تقام المباراة في السابعة مساء غداً الاحد "طبقا للتوقيت الصيفي"، على استاد رويال بافوينج في مدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا، وهو الملعب الذي يتسع لقرابة 45 ألف متفرج.

وانتهت مباراة الذهاب والتي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ويدير المباراة طاقم حكام من بقيادة الجابوني بيير أتشو، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس المساعد الأول، والجابوني بوريس ديستوجا المساعد الثاني، والكونغولي جيسي مفوتو الحكم الرابع، وعلى تقنية الفار بن براهام لاحلو من الجزائر حكم الفيديو الرئيسي، ومواطنه موقران جوراري حكم الفيديو المساعد.

ويراقب المباراة جون سينتسو من ليسوتو، ويراقب الحكام علي محمد أحمد من الصومال، والمنسق العام هيلي زافيمانجا من مدغشقر، والمنسق الأمني جيفرز سيزار من سيشيل.