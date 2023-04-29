موعد مباراة الزمالك والأهلى فى السوبر المحلى والقناة الناقلة

وضرب الأهلى موعداً مع الزمالك في السوبر المصري لموسم 2021-2022 عقب تتويجه بطلا لكأس مصر بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف ، ستقام المباراة في دولة الإمارات وذلك يوم 5 مايو المقبل على ستاد محمد بن زايد، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مجلس أبو ظبي الرياضي.

وبدأت المنافسة على كأس السوبر المصرى فى عام 2001 وفاز بنسختيه الأولى والثانية الزمالك الذى كان فى أوج تألقه فى هذه الفترة، أما الأهلى فقد حقق لقبه الأول في 2003 وواصل الزحف حتى أصبح البطل التاريخى للبطولة برصيد 12 لقبًا وحققت أندية المقاولون العرب وطلائع الجيش وغزل المحلة لقب وحيد للسوبر.

أقيمت بطولة السوبر 19 مرة منذ عام 2001 ، وألغيت مرتين موسمي 2011 / 2010 و2013 / 2012.