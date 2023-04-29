شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والأهلى فى السوبر المحلى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لخوض السوبر المصري أمام غريمه الأهلي، في قمة منتظرة مقرر إقامتها بالإمارات نهاية الأسبوع الجاري.وتقام مباراة السوبر المصري بين القطبين (الأهلي والزمالك) على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.
وكان الزمالك انتصر على سيراميكا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الاربعاء الماضى ضمن منافسات الجولة الـ19 المؤجلة لبطولة الدوري المصري الممتاز.
وبدأت المنافسة على كأس السوبر المصرى فى عام 2001 وفاز بنسختيه الأولى والثانية الزمالك الذى كان فى أوج تألقه فى هذه الفترة، أما الأهلى فقد حقق لقبه الأول في 2003 وواصل الزحف حتى أصبح البطل التاريخى للبطولة برصيد 12 لقبًا وحققت أندية المقاولون العرب وطلائع الجيش وغزل المحلة لقب وحيد للسوبر.
أقيمت بطولة السوبر 19 مرة منذ عام 2001 ، وألغيت مرتين موسمي 2011 / 2010 و2013 / 2012.
تواجه الأهلى والزمالك سبع مرات فى بطولة كأس السوبر المصرى منذ أقيمت للمرة الأولى فى موسم 2001-2002.
وتأخرت المواجهة الأولى بين الأهلى والزمالك فى كأس السوبر المصرى حتى النسخة الثالثة، والتى حقق فيها "المارد الأحمر" الفوز بركلات الترجيح، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل السلبى، ويتفوق الأهلى على الزمالك فى سجل مواجهات الفريقين فى كأس السوبر المصرى، حيث حصد "المارد الأحمر" اللقب فى ستة مناسبات مقابل مرتين لصالح "القلعة البيضاء".
الأهلي هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021، عندما فاز علي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.
موعد مباراة الزمالك والاهلى بالسوبر المحلى
يستعد الزمالك لمواجهة الاهلى فى السابعة والنصف مساء الجمعة المقبلة على ستاد "محمد بن زايد" في العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.
هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاهلى فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.