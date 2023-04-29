اخبار الرياضه

موعد مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة مباراة الهلال ضد أوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري أبطال أسيا المقررة على ملعب الملك فهد الدولي.

الهلال السعودي وأوراوا.. الزعيم يأمل تحقيق رقمًا جديدًا في دوري أبطال أسيا

ويلعب الهلال السعودي نهائي دوري أبطال أسيا بعد اكتساحه الدحيل القطري بسباعية نظيفة على استاد الثمامة في قطر، ويخوض الهلال المباراة النهائية في دوري أبطال أسيا للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه، ويبحث عن الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال وأوراوا في تمام

الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية ومن المنتظر أن تنقل شبكة  قنوات SSC  أحداث نهائي دوري أبطال أسيا كما تملك قنوات أبو ظبي حق نقل مباريات دوري أبطال آسيا داخل الإمارات فقط وتُنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بصورة عادية لباقي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لمزيد من الأخبار الرياضية عبر الوفد اضغط هنا

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا