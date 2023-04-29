موعد مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة السعودية مباراة الهلال ضد أوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري أبطال أسيا المقررة على ملعب الملك فهد الدولي.

الهلال السعودي وأوراوا.. الزعيم يأمل تحقيق رقمًا جديدًا في دوري أبطال أسيا

ويلعب الهلال السعودي نهائي دوري أبطال أسيا بعد اكتساحه الدحيل القطري بسباعية نظيفة على استاد الثمامة في قطر، ويخوض الهلال المباراة النهائية في دوري أبطال أسيا للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه، ويبحث عن الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال وأوراوا في تمام

الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية ومن المنتظر أن تنقل شبكة قنوات SSC أحداث نهائي دوري أبطال أسيا كما تملك قنوات أبو ظبي الرياضية حق نقل مباريات دوري أبطال آسيا داخل الإمارات فقط وتُنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بصورة عادية لباقي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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