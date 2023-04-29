بورسيا دورتموند يتعثر ويمنح بايرن ميونيخ فرصة لاستعادة الصدارة



أهدر بوروسيا دورتموند نقطتين ثمينتين بتعادله مع مضيفه بوخوم بهدف لمثله، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".



خطف بوخوم التقدم بهدف جميل في الدقيقة 5 من كرة وصلت إلى قائد الفريق، الفرنسي أنتوني لوسيلا، الذي هيأها لنفسه وسددها من خارج حدود الجزاء في الزاوية البعيدة عن متناول الحارس غريغور كوبيل.



وجاء رد دورتموند سريعا جدا بعد هجمة مرتدة أنهاها سباستيان هيلير بكرة عرضية تابعها كريم أديمي بباطن قدمه داخل المرمى هدفا أدرك به التعادل عند الدقيقة 7.



وعرفت الدقائق المتبقية سيطرة كبيرة من جانب دورتموند الذي بحث عن الفوز لكنه اصطدم بتألق حارس بوخوم مانويل ريمان وخرج بتعادل مُخيب قد لا يكفي للحفاظ على الصدارة التي ربما يخسرها في حال فوز بايرن ميونخ على هيرتا برلين، الأحد القادم.



ويمتلك بوروسيا دورتموند في رصيده 61 نقطة في قمة الترتيب بفارق نقطتين عن بايرن الثاني، بينما يحتل بوخوم المركز الخامس عشر بـ 28 نقطة ضمن دائرة خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية نهاية الموسم. ​​​



(الاناضول)