شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجهّز المصابين قبل موقعة السوبر أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الطبي في فريق الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على قدم وساق لتجهيز كافة اللاعبين من أجل المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلى والمقرر لها يوم 5 مايو المقبل، وعلى رأس هذه الأسماء أحمد فتوح ومصطفى شلبي اللذان يعانيان من إصابة أبعدتهم عن المشاركة في مباراة سيراميكا في مسابقة الدوري المصري.
وينتظر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو حسم موقف أحمد فتوح الذي يعاني من إصابة قوية في الظهر من المشاركة مع الفريق، إضافة إلى مصطفى شلبي الذي يعاني من إصابة قوية في العضلة الضامة لحقت به خلال مباراة المقاولون العرب، والثلاثي عبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي وعمرو السيسي الذين تعرضوا للإصابة أبعدتهم عن المشاركة خلال الفترة الماضية.
وبدأت المنافسة على كأس السوبر المصرى فى عام 2001 وفاز بنسختيه الأولى والثانية الزمالك الذى كان فى أوج تألقه فى هذه الفترة، أما الأهلى فقد حقق لقبه الأول في 2003 وواصل الزحف حتى أصبح البطل التاريخى للبطولة برصيد 12 لقبًا وحققت أندية المقاولون العرب وطلائع الجيش وغزل المحلة لقب وحيد للسوبر.
أقيمت بطولة السوبر 19 مرة منذ عام 2001 ، وألغيت مرتين موسمي 2011 / 2010 و2013 / 2012.
تواجه الأهلى والزمالك سبع مرات فى بطولة كأس السوبر المصرى منذ أقيمت للمرة الأولى فى موسم 2001-2002.