شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى مع اويلرز الاوغندى فى بطولة bal لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى لخوض ثانى مبارياته فى بطولة bal لكرة السلة والتى تقام بمصر وتستمر حتى 6 مايو المقبل بصالة حسن مصطفى باكتوبر .

ويلتقى سلة الاهلى مع اويلرز الاوغندى فى ثانى المباريات والمقرر لها اليوم السبت فى السابعة والنصف مساءا، على أن يخوض مباراته الثالثة يوم الثلاثاء ثم الجمعة والسبت.

موعد مباراة الأهلى واويلرز الاوغندى

نتيجة الاهلى فى المباراة الأولى

حقق الاهلى الفوز فى أول مباراة له أمام فيروفيارو الموزمبيقى بنتيجة 74/92 بعد أن سيطر الفريق الأحمر على فترات المباراة الأربعة، وحسم النتيجة لصالحه.





مجموعة الاهلى مجموعة الاهلى

يقع الاهلى على رأس مجموعة النيل والتى تضم اويلرز الاوغندى و كيب تاون الجنوب أفريقي و بترو لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني، بالإضافة إلى فيروفيارو الموزمبيقى.

قائمة الاهلى فى البطولة

تضم قائمة الاهلى فى البطولة كل من ايهاب امين، مؤمن طارق خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، سيف سمير، مروان سرحان، عمر طارق، أحمد إسماعيل بالإضافة إلى المحترفين الأربعة تومسون ويبستر واوموت بالإضافة إلى كمارا