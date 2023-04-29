شكرا لقرائتكم خبر عن حميد ماو يغيب عن مواجهة غزل المحلة و سموحة بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب التنزانى حميد ماو لاعب خط وسط فريق غزل المحلة عن مواجهة الفريق المقبلة أمام سموحة بسبب الإيقاف عقب الحصول على ثلاثة إنذارات .

و يسعى الجهاز الفني الجديد بقيادة رضا شحاتة من تجهيز جميع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة و الاستعانة بجميع العناصر في المباريات لتحسين نتائج الفريق و ضمان البقاء بشكل رسمي في بطولة الدورى الممتاز .

ومن المقرر أن يستضيف فريق غزل المحلة نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة السابعة و العشرون من عمر الدورى الممتاز حيث تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء .

و يحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة حيث الفوز في 8 مباريات و التعادل في 6 مباريات و الهزيمة في 12 مباراة .