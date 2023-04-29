شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن على بعثتى الأهلي وبيراميدز قبل مبارتيهما فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع السفير المصري بالمغرب السيد ياسر عثمان والسفير المصرى بجنوب أفريقيا أحمد الفاضلي؛ للاطمئنان على بعثة النادى الأهلى ونادي بيراميدز، وذلك قبيل مبارتيهما المقبلة بدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، فى إطار متابعاته لاستعدادات الفرق المصرية المشاركة فى مختلف المنافسات القارية.

وخلال تواصله مع سفيري مصر بالمغرب وجنوب أفريقيا، تابع الدكتور أشرف صبحى كافة التجهيزات المتعلقة باستضافة فريق النادى الأهلى بالمغرب استعدادًا للقاء فريق الرجاء اليوم السبت، على استاد محمد الخامس فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكذلك متابعة كافة استعدادات نادي بيراميدز لمقابلة نادي مارومو جالانتس بطل جنوب أفريقيا في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للفرق المصرية المشاركة فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وتحقيق الفوز فى مبارياتهما المقبلة والتأهل إلى المراحل النهائية، والتنافس على لقب البطولتين تأكيداً على ريادة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الأفريقية.

ولفت الوزير إلى متابعته الدورية مع مسئولي الأهلى وبيراميدز حول كل المستجدات المتعلقة باستعدادات فرقهم لمباراتهم بإياب دوري الأبطال والكونفدرالية، وتحفيزهم لتسجيل إنجازات جديدة لسجل الرياضة المصرية وإسعاد جماهير كرة القدم المصرية.