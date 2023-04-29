شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواصل تدريباته استعدادا لودية الكونغو بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الأولمبى لكرة القدم تدريبه الثاني الجمعة خلال معسكره الحالي بالإسكندرية، استعدادا لأداء ودية الكونغو فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن برنامج إعداد المنتخبين للمشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يتأهل أول ثلاث منتخبات مباشرة إلى الأولمبياد، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وشهد التدريب محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على المنتخب، وأدى اللاعبون تدريبات متنوعة وقوية وسط توجيهات من البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي كلا من: ميكالى مديرا فنيا، وتياجو مدرب عام، ووائل رياض مدربا، وسيد السويركي مدربا للحراس، وليونياردو مدربا الأحمال، وبدرو محلل أداء، محمود حرب المدير الإدارى، وعمرو سلمان الإداري، والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، ومساعديه د.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري أخصائى التأهيل، ومحمد محمود وأحمد شوقي وإسلام وعيد سليمان للمهمات.

تدريبات المنتخب الأولمبى تدريبات المنتخب الأولمبى تدريبات المنتخب الأولمبى تدريبات المنتخب الأولمبى تدريبات المنتخب الأولمبى

تدريبات المنتخب الأولمبى