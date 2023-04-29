شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعسكر اليوم استعداداً لمواجهة البنك الأهلى بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
ويخوض سيراميكا مرانه الأخير ثم يعلن معين الشعبانى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة، وهدد الشعبانى لاعبيه المقصرين في الفريق بالتجميد، والاستبعاد بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة وكان أخرها الخسارة أمام الزمالك بهدف نظيف ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
ووعد لاعبو سيراميكا مديرهم الفني بتصحيح المسار في الفترة المقبلة،وإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح،خصوصاً أن سيراميكا يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرات العالية،القادرين على صنع الفارق وانتشال الفريق من كبوة النتائج السلبية.
وينتظر لاعبو سيراميكا مواجهة البنك الأهلى من أجل الفوز والصعود إلى الدور المقبل للحصول على دفعة معنوية.
وتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة أندية: الاتحاد وفيوتشر وإنبي والإسماعيلي وسيراميكا والبنك الأهلي والمصري والحرس.