شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعسكر اليوم استعداداً لمواجهة البنك الأهلى بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق سيراميكا بقيادة التونسى معين الشعبانى استعداداته اليوم السبت لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها في الخامسة ونصف مساء غداً الأحد على استاد القاهرة الدولى،ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المخترفة.

ويخوض سيراميكا مرانه الأخير ثم يعلن معين الشعبانى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة، وهدد الشعبانى لاعبيه المقصرين في الفريق بالتجميد، والاستبعاد بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة وكان أخرها الخسارة أمام الزمالك بهدف نظيف ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحذر الشعبانى لاعبى سيراميكا من الاستهتار،مؤكداً لهم أن المقصر لن يكون له مكان في الفريق وذلك بعد مقاطعة الانتصارات في آخر 6 مباريات بالدورى المصرى الممتاز واحتلال الفريق المركز الحادى عشر في جدول التريتب برصيد 30 نقطة.

ووعد لاعبو سيراميكا مديرهم الفني بتصحيح المسار في الفترة المقبلة،وإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح،خصوصاً أن سيراميكا يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرات العالية،القادرين على صنع الفارق وانتشال الفريق من كبوة النتائج السلبية.

وينتظر لاعبو سيراميكا مواجهة البنك الأهلى من أجل الفوز والصعود إلى الدور المقبل للحصول على دفعة معنوية.

وتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة أندية: الاتحاد وفيوتشر وإنبي والإسماعيلي وسيراميكا والبنك الأهلي والمصري والحرس.