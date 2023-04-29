شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصرى والإسماعيلى فى ربع نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد النادي المصري لمواجهة نظيره الإسماعيلي، في ديربي القناة، والذي يجمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.



مشوار المصري والإسماعيلي في كأس الرابطةوكان النادي المصري قد تأهل لربع نهائي كأس الرابطة، بفوز اعتباري على حساب النادي الأهلي، والذي انسحب من منافسات دور الـ 16، بينما تأهل النادي الإسماعيلي بعد الفوز على غزل المحلة وصيف النسخة الماضية، بنتيحة 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعدما انتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

موعد مباراة المصري والإسماعيليتقام مباراة المصري والإسماعيلي في السابعة مساء اليوم السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان الفريقان قد تواجها قبل أيام قليلة في مسابقة الدوري، حيث نجح الإسماعيلي في حصد انتصار ثمين على المصري بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المصري والإسماعيلي في الدورييحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.

فيما يحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة، حصدها الدراويش بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز الاسماعيلي في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 8 مواجهات، وسجل لاعبو الاسماعيلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.