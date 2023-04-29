مصطفى محمد يبحث عن أول ألقابه مع نانت في نهائي كأس فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - يتواجد المحترف المصري مصطفى محمد على رأس قائمة نادي نانت المستدعاة لمواجهة تولوز في نهائي بطولة كأس فرنسا.

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ويحتضن ملعب فرنسا في العاصمة باريس، نهائي كأس فرنسا، في تمام العاشرة مساء اليوم السبت، بين نانت وتولوز.

وتأهل نانت إلى نهائي كأس فرنسا على حساب أولمبيك ليون بهدف نظيف، بينما تأهل تولوز على حساب آنسي بهدفين لهدف.

ويبحث مصطفى محمد عن أول ألقابه مع نانت بالتتويج بكأس فرنسا، وإضافة اللقب الخامس في تاريخ ناديه بينما يتطلع تولوز للحصول على

اللقب الثانى فى البطولة.

وأصبح مصطفى محمد الهداف التاريخي للاعبين المصريين في الدوري الفرنسي بعد تسجيله 8 أهداف في الموسم الحالي.

ويتواجد نادي نانت في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي الموسم الحالي برصيد 31 نقطة.

يذكر أن مصطفى محمد يلعب مع نانت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من جالاتا سراي التركي.

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