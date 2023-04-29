ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الرائد

ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح النصر السعودي نظيره الرائد برباعية نظيفة، خلال المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة ببطولة دوري روشن السعودي.

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وواصل النصر حفاظه على المركز الثاني في جدول ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 56 نقطة ولا يزال يلاحق اتحاد جدة المتصدر بفارق ثلاث نقاط، بينما يأتي الرائد في المركز الحادي عشر ويمتلك 26 نقطة.

استعاد نادي النصر السعودي نغمة الانتصارات بفوز مستحق برباعية نظيفة في شباك الرائد، اليوم الجمعة في

إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر .. في حراسة المرمى: نواف العقيدي. في خط الدفاع: غيسلان كونان، ألفارو جونزاليس، عبد الله مادو، سلطان الغنام. في خط الوسط: لويس جوستافو، عبد الله الخيبري، علي الحسن. في الهجوم: عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، أيمن يحيى.