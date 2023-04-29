الوداد المغربي يتأهل لنصف نهائي أفريقيا على حساب سيمبا التنزاني

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل فريق الوداد البيضاوي المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره سيمبا التنزاني بعد اللجوء إلى ركلات معاناة ترجيحية في ربع النهائي.

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وكان سيمبا التنزاني قد فاز على الوداد في مباراة الذهاب بهدف، ثم فاز الوداد في مباراة العودة بنفس النتيجة بهدف سجله بولي سامبو في الدقيقة 24 من عمر المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.

ولجأ الوداد وسيمبا إلى ركلات المعاناة الترجيحية لحسم

المتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وصعد الوداد بفضل تألق حارسه يوسف المطيع الذي تصدى لركلتين ترجيحيتين.

ويتبقى ثلاث مواجهات في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث سيواجه الأهلي نظيره الرجاء المغربي وصن داونز مع شباب بلوزداد والترجي مع شبيبة القبائل.

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