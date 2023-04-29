الأهلي يختتم تدريبه الأخير قبل مواجهة الرجاء المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

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وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي على قراءة الفاتحة في أرض الملعب قبل انطلاق فقرات المران.

وقبل المران اجتمع المدير الفني مارسيل كولر مع اللاعبين في حضور الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وذلك للحديث عن مباراة الغد وتأكيد الكثير من الأمور الفنية.

وبدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف سامي قمصان، مدرب الفريق، وأندرياس إندويا، مخطط الأحمال.

وقاد مارسيل كولر اللاعبين في فقرات تدريبية وفنية شهدت

التركيز على بعض الجوانب الخططية المطلوب تنفيذها في لقاء الغد.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة وشهدت تركيزًا وحماسًا كبيرًا بين جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء والمحدد لها العاشرة من مساء السبت (بتوقيت القاهرة) على مركب محمد الخامس في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.