الغزاوي: "تركيزنا كبير قبل لقاء الرجاء.. وشكرًا للأشقاء في المغرب"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس بعثة فريق الكرة بالمغرب، جاهزية جميع لاعبي الفريق لخوض مباراة الرجاء المغربي، التي تقام مساء غدٍ السبت في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضًا.. النصر يستعيد نغمة الانتصارات برباعية في شباك الرائد

أوضح أن الجميع في حالة تركيز شديدة، وأن هناك ثقة كبيرة في شخصية اللاعبين وقدرتهم على خوض المواجهات الصعبة، لافتًا إلى أن الأهلي يسعى لتقديم مباراة قوية وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.

أشار الغزاوي إلى أن مباراة الغد تجمع بين فريقين عريقين تجمعهما علاقات وطيدة لا تتوقف عند نتيجة مباراة، موجهًا الشكر إلى الأشقاء في المغرب بعد أن حظيت بعثة الأهلي باستقبال حافل ومعاملة طيبة للغاية تعكس الروابط القوية بين الناديين الكبيرين.

أكد رئيس بعثة الأهلي أن الاتصالات مع مسئولي نادي الرجاء لم تنقطع منذ وصول البعثة إلى المغرب، وأن

خالد فكرني نائب رئيس النادي المغربي، حرص على التواصل المستمر مع البعثة من أجل الاطمئنان على الترتيبات، فضلًا عن تواجد لحسيني عبدالفتاح رئيس اللجنة التنظيمية بنادي الرجاء في المطار لاستقبال البعثة، وزيارته مقر الإقامة من أجل تذليل العقبات كافة.كما حرص رئيس بعثة الأهلي على توجيه الشكر أيضًا إلى مسئولي مقاطعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، لما قاموا به من جهود كبيرة خلال استضافة تدريبات الفريق على ملعب العربي الزاولي.

اختتم الغزاوي حديثه بالتأكيد على الثقة الكاملة في خروج مباراة الأهلي والرجاء وسط أجواء طيبة تليق بالعلاقات القوية بين الجانبين.