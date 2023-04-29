الأهلي يهدي درع وعلم النادي إلى رئيس مجلس مقاطعة عين السبع

ياسر رشاد - القاهرة - حرص محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة بالمغرب، على إهداء درع وعلم الأهلي إلى يوسف لحسينية رئيس مجلس مقاطعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، وذلك على هامش المران الختامي للفريق الذي أقيم مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي مساء غدٍ السبت في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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قدَّم الغزاوي درع وعلم النادي إلى الحسينية تقديرًا للجهود الكبيرة التي قام بها مجلس المقاطعة خلال استضافة تدريبات الفريق على ملعب العربي الزاولي،

وتوفير ما يلزم لتسهيل مهمة الفريق كافة.شددَّ عضو مجلس الإدارة على أن بعثة الأهلي تثمن حفاوة الاستقبال والاهتمام الشديد من جانب مسئولي المقاطعة منذ اليوم الأول للفريق في مدينة الدار البيضاء، وأن هناك اعتزازًا كبيرًا باستمرار العلاقات الوطيدة بين الجانبين.



بدوره أكد لحسينية تقدير المقاطعة للعلاقات القوية مع النادي الأهلي، متمنيًا للفريق إقامة طيبة خلال وجوده بالمغرب.