النصر يستعيد نغمة الانتصارات برباعية في شباك الرائد

ياسر رشاد - القاهرة - استعاد نادي النصر السعودي نغمة الانتصارات بفوز مستحق برباعية نظيفة في شباك الرائد، اليوم الجمعة في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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افتتح كريستيانو رونالدو رباعية النصر في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ثم أضاف عبدالرحمن غريب ومحمد مران وعبدالمجيد الصليهم باقي الأهداف في الدقائق 55، 90، 94 من عمر المباراة.

يحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الرائد في المركز الحادي عشر ولديه 26 نقطة.

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برصيد 59 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر، صاحب المركز الثاني، وتسع نقاط عن الشباب، صاحب المركز الثالث.

تشكيل النصر .. في حراسة المرمى: نواف العقيدي. في خط الدفاع: غيسلان كونان، ألفارو جونزاليس، عبدالله مادو، سلطان الغنام. في خط الوسط: لويس جوستافو، عبدالله الخيبري، علي الحسن. في الهجوم: عبدالرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، أيمن يحيى.

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