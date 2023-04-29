وزير الرياضة يطمئن على بعثتى الأهلى وبيراميدز قبيل مبارياتهم بدورى الأبطال والكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع السفير المصري بالمغرب ياسر عثمان والسفير المصرى بجنوب أفريقيا أحمد الفاضلي ؛ للاطمئنان على بعثة النادى الأهلى ونادي بيراميدز، وذلك قبيل مباراتهما المقبلة بدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، فى إطار متابعاته لاستعدادات الفرق المصرية المشاركة فى مختلف المنافسات القارية.

وخلال تواصله مع سفيري مصر بالمغرب وجنوب أفريقيا، تابع الدكتور أشرف صبحى كافة التجهيزات المتعلقة باستضافة فريق النادى الأهلى بالمغرب استعدادًا للقاء فريق الرجاء غدًا السبت، على ستاد محمد الخامس فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكذلك متابعة كافة استعدادات نادي بيراميدز لمقابلة نادي مارومو جالانتس بطل جنوب أفريقيا في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للفرق المصرية المشاركة فى بطولتى دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وتحقيق الفوز فى مبارياتهم المقبلة والتأهل إلى المراحل النهائية، والتنافس على لقب البطولتين تأكيداً على ريادة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية.



ولفت الوزير إلى متابعته الدورية مع مسئولي الأهلى وبيراميدز حول كل المستجدات المتعلقة باستعدادات فرقهم لمباراتهم بإياب دوري الأبطال والكونفدرالية ، وتحفيزهم لتسجيل إنجازات جديدة لسجل الرياضة المصرية وإسعاد جماهير كرة القدم المصرية.

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