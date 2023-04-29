الأهلي يفوز على الزمالك ومباراة فاصلة لحسم بطل كأس مصر للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الكرة الطائرة الأول بالنادي الأهلي في تحقيق فوز ثمين على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بنتيجة 3-2 في ثاني مواجهات نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023.

أحمد حجازي: لا نرضى إلا بالصدارة ولدينا خط هجوم مميز

وتعادل الأهلي مع الزمالك حيث فاز الأبيض بنفس النتيجة يوم الخميس الماضي، ليتجدد اللقاء بينهما مجددا في مباراة

فاصلة تحديد بطل كأس مصر الأحد المقبل في صالة اتحاد الشرطة.

ويحتفظ الزمالك ببطولة كأس مصر لكرة اليد في آخر موسمين ويبحث عن الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي.

لمزيد من الأخبار الرياضية اضغط هنا