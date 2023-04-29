منتخب مصر تفوز على الاردن فى البطولة العربية السله بالكراسى المتحركة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب مصر لكرة السله بالكراسى المتحركة على نظيره الاردنى بنتيجة 76 / 13 فى البطولة العربية التى تقام فى الفترة من 25 ابريل وحتى 2 مايو القادم بالكويت.

اللجنة العليا لمنتدي الحوار الوطني الثاني للشباب بسوهاج تناقش اخر تطورات تنفيذ المُنتدي

سيطر لاعبو المنتخب المصرى على المباراة منذ بدايتها وظهر فارق الخبره والتفوق الفنى التى انتهت بفوز مصر فى ثانى مبارياته بمشواره العربى .

ويلتقى المنتخب المصرى غدا السبت فى ثالث مبارياته أمام المنتخب الفلسطينى فى الثامنه والنصف مساءا ويشارك فى البطولة بجانب الكويت الدولة المضيفة كلا من مصر، و الأردن وفلسطين و لبنان و المغرب و الإمارات و البحرين .

وتترأس البعثة البارالمبية المصرية المهندسة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية كما يمثل المنتخب المصرى

في البطوله كلا من عادل شریف محمود شریف مدير فني وجمال احمد جاد الرب محمدمدرب و سعید بدري محمد عوض مدرب و محمد رشاد احمد بخيت المدير الإدارى ومحمود صبري ابراهيم محمد وسامي منصور عبد الرحمن السبعاوي و توبه لجدي محمود عيسى ومحمد محمد حسب النبي احمد والحسن ياسر محمد توفيق واشرف ابو وزيد محمد عمار واشرف محمد زغلول سيد و محمد انور احمد حسانين واحمد وفتحي محمد سعد عامر ومحمد فرج جمعه عبد العزيز ومجدى طلعت عبده عباس.