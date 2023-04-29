مودريتش مصاباً.. الاخبار السيئة تقلق ريال مدريد قبل نصف نهائي دوري الأبطال



يبدو أن ريال مدريد ليس محظوظا في هذه الفترة من العام وخاصة قبل 11 يوما (التاسع من الشهر المقبل) على لقائه مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ تتساقط الأخبار السيئة على "البرنابيو" من كل حدب وصوب.



البداية كانت مع الخسارة القاسية 2-4 أمام جيرونا الأسبوع الماضي في الدوري الإسباني، ثم جاء العرض الاستثنائي والفوز العريض 4-1 الذي سجله "السيتيزنز" أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، واليوم أعلن "الملكي" تعرض الكرواتي لوكا مودريتش نجم الفريق لإصابة عضلية في أوتار الركبة قد تبعده أسبوعين عن الملاعب.



وكان جرس الإنذار في ريال مدريد أطلق بعد خروج مودريتش مصابا أمام جيرونا، واضطر إلى وضع الثلج بسبب بعض الانزعاج، ثم أكدت الفحوص الأولية أن هناك إصابة في أوتار الركبة في الساق اليسرى.



وعليه، سيغيب قائد منتخب كرواتيا عن مباراتي ألميريا وريال سوسيداد في الليغا، وسيكون من شبه المستحيل أن يلعب مع فريقه في نهائي كأس الملك ضد أوساسونا في السادس في الشهر المقبل.



أما احتمال مشاركة مودريتش في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية الأم فيبقى محل شك وبحسب تطور إصابة النجم المخضرم.



وأوضح الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال أن "مودريتش أصيب في مباراة جيرونا ولا نعلم إذا كان يشارك في نهائي الكأس، نأمل أن يتعافى قريبا ليشارك في المباريات المهمة القادمة للفريق".



ولا يختلف اثنان على أهمية مودريتش في تشكيلة ونظام لعب أنشيلوتي، والفريق يحتاج لنجم بخبرة الدولي الكرواتي ومهارته في هذه المرحلة المهمة من الموسم التي تكون مرحلة حصاد الألقاب.



المصدر: مواقع إلكترونية