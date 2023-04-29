العدَّاء اليمني عبد الله اليعري يحصد ذهبية بطولة غرب آسيا لألعاب القوى

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق العدَّاء اليمني "عبد الله اليعري"، الخميس، الميدالية الذهبية لبطولة غرب آسيا لألعاب القوى المقامة في قطر، في سباق 800 متر للرجال.



وحل في المركز الثاني، العماني "حسين محمود الفارسي" محققا الميدالية الفضية، فيما حصد العداء القطري "مبارك رابي محمود" الميدالية البرونزية في المركز الثالث.



وهنأ سفير بلادنا لدى قطر، راجح بادي، العدّاء اليعري، وقال في تغريدة على تويتر: "سعيد لفوز ممثل بلادنا العداء عبد الله اليعري قبل قليل بالميدالية الذهبية لبطولة غرب آسيا لألعاب القوى المقامة في الدوحة. تهانينا مع تمنياتي بمزيد من النجاحات وتشريف بلدنا العظيم".

وانطلقت في الدوحة، الأربعاء، منافسات النسخة الرابعة من بطولة غرب آسيا لألعاب القوى للرجال والسيدات "قطر 2023"، بمشاركة رياضيين من اليمن و11 دولة من غرب القارة، تشمل قطر المستضيف، والسعودية، والبحرين، والإمارات، والعراق، ولبنان، والكويت، وسلطنة عمان، وفلسطين، وسوريا، والأردن.

