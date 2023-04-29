أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 / 4 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 / 4 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يهزم الزمالك 3/2 ومباراة فاصلة تحسم لقب كأس مصر للطائرة.

الأهلي يهزم الزمالك 3/2 ومباراة فاصلة تحسم لقب كأس مصر للطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2، فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/ 2023، ليلجأ إلى مباراة فاصلة بعد غدا الأحد.

حسين الشحات لاعب الجولة 19 للدورى الممتاز

حصد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي لقب لاعب الجولة 19 من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2022 / 2023 ، بناء على اختيارات وتصويت الجمهور على صفحة رابطة الأندية المحترفة.

محمد الشناوى :اللعب وسط الجماهير المغربية أمر مُمتع ولن أتحدث عن الماضى

قال محمد الشناوي، كابتن الأهلي إن الفريق يعلم جيدًا قوة فريق الرجاء، وأهمية وصعوبة مباراة العودة بين الفريقين غدًا السبت ، وأوضح الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء الذي عقد اليوم، قائلا: «قمنا بتقسيم مواجهة الرجاء بشكل جيد؛ شوط أول في القاهرة نجحنا في الفوز به بثنائية نظيفة، وغدًا سنخوض الشوط الثاني هنا في المغرب من أجل حسم التأهل». كولر: الأهلى جاهز لمباراة الرجاء..واللاعبون لديهم خبرة المواجهات الكبيرة قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة الرجاء المغربي والتي تجمع الفريقين غدًا في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لافتاً إلى أن هناك حالة تركيز شديدة بين الجميع؛ من أجل الفوز والتأهل للدور النصف النهائي.

الاتحاد السكندرى يصعد لنصف نهائى كأس الرابطة عقب الفوز على إنبى.. فيديو

تأهل فريق الاتحاد السكندرى إلى الدور نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة عقب الفوز على إنبى بنتيجة 3/2، في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الثمانية من عمر البطولة.

أوسوريو يعالج سلبيات لاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى بالسوبر

يعكف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على معالجة سلبيات لاعبى الفريق الأبيض قبل مواجهة الأهلى في مباراة السوبر المحلى المقرر لها يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلى والرجاء بدورى أبطال أفريقيا عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم الجمعة بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الفريق بمدينة الدار البيضاء، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

وزير الرياضة يشهد مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى لمنتخب اليد برئاسة الإسبانى خوان كارلوس باستور شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان الرسمي عن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصرى الاول للرجال لكرة اليد برئاسة الاسباني خوان كارلوس باستور، وذلك اليوم الجمعة، بالمركز الاولمبي بالمعادي، بحضور السيد/ ألفونسو دييث توريس نائب سفير أسبانيا بالقاهرة، الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

بيراميدز يخوض أول تدريباته فى جنوب أفريقيا استعدادا لمارومو بالكونفدرالية.. صور

خاض فريق بيراميدز أول تدريباته في مدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا، استعدادا لخوض مباراة مارومو جالانتس في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وخاض الفريق التدريب بدون راحة بعد رحلة سفر شاقة.