شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى: نتمنى بقاء محمود علاء والزمالك صاحب القرار فى حسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، إنه يتمنى بقاء محمود علاء داخل سيد البلد مشيراً إلى أن حسم الأمر بيد نادى الزمالك خصوصاً أن اللاعب تنتهى إعارته آخر الموسم.

وأضاف عضو مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" ويقدمه إبراهيم فايق: "محمود علاء لاعب كبير وأصبح مهماً في تشكيل الاتحاد السكندرى ونتمنى استمراره مع الفريق".

ورفض سلامة الحديث عن عروض الأهلى والزمالك للاعب الأنجولى كريستوفر مابولولو، موضحاً أن هذه الأمور حق أصيل للجهاز الفني بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، مشيراً إلى أن النادى يرفض تشتيت اللاعبين في الفترة الحالية.

وعبر سلامة عن سعادته بتأهل الاتحاد السكندرى إلى نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية مشيراً إلى أن هدف سيد البلد التتويج بالبطولة.

وتأهل فريق الاتحاد السكندرى إلى الدور نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة عقب الفوز على إنبى بنتيجة 3/2، في اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الثمانية من عمر البطولة.

وسجل الأهداف كل من أحمد خالد "كالوشا" لاعب فريق إنبى في الدقيقة 53، بينما أحراز لفريق الاتحاد السكندرى كل من صبرى رحيل في الدقيقة 63، ومابولولو في الدقيقة 68، وأحمد عادل "ميسى" في الدقيقة 71، بينما قلص أحمد أمين للفريق البترولى الفارق بالهدف الثانى في الدقيقة 80.