7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 28 / 4 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 / 4 / 2023 فى مقدمتها، الاتحاد السكندرى يصعد لنصف نهائى كأس الرابطة عقب الفوز على إنبى.

الاتحاد السكندرى يصعد لنصف نهائى كأس الرابطة عقب الفوز على إنبى.. فيديو

تأهل فريق الاتحاد السكندرى إلى الدور نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة عقب الفوز على إنبى بنتيجة 3/2، في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الثمانية من عمر البطولة.

الأهلي يهزم الزمالك 3/2 ومباراة فاصلة تحسم لقب كأس مصر للطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2، فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/ 2023، ليلجأ إلى مباراة فاصلة بعد غدا الأحد.

حسين الشحات لاعب الجولة 19 للدورى الممتاز

حصد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي لقب لاعب الجولة 19 من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2022 / 2023 ، بناء على اختيارات وتصويت الجمهور على صفحة رابطة الأندية المحترفة.

محمد الشناوى :اللعب وسط الجماهير المغربية أمر مُمتع ولن أتحدث عن الماضى

قال محمد الشناوي، كابتن الأهلي إن الفريق يعلم جيدًا قوة فريق الرجاء، وأهمية وصعوبة مباراة العودة بين الفريقين غدًا السبت ، وأوضح الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء الذي عقد اليوم، قائلا: «قمنا بتقسيم مواجهة الرجاء بشكل جيد؛ شوط أول في القاهرة نجحنا في الفوز به بثنائية نظيفة، وغدًا سنخوض الشوط الثاني هنا في المغرب من أجل حسم التأهل». كولر: الأهلى جاهز لمباراة الرجاء..واللاعبون لديهم خبرة المواجهات الكبيرة قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة الرجاء المغربي والتي تجمع الفريقين غدًا في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لافتاً إلى أن هناك حالة تركيز شديدة بين الجميع؛ من أجل الفوز والتأهل للدور النصف النهائي.

أوسوريو يعالج سلبيات لاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى بالسوبر

يعكف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على معالجة سلبيات لاعبى الفريق الأبيض قبل مواجهة الأهلى في مباراة السوبر المحلى المقرر لها يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.