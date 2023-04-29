شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يجتمع مع لاعبى غزل المحلة قبل بداية المران الأول له استعدادا لسموحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد رضا شحاتة، المدير الفني لغزل المحلة، اجتماعا مطولا مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران الأول له مع فريق الغزل استعدادا لمواجهة سموحة في الدورى الممتاز، وأكد لهم أهمية المباريات المقبلة وطالبهم بفتح صفحة جديدة والعمل على حصد أكبر عدد من النقاط خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانب آخر، يخضع الإيفوارى إبراهيما كونيه، لاعب فريق غزل المحلة، لإجراء أشعة عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه مع طلائع الجيش، والتي انتهت بهزيمة المحلة بهدف مقابل لا شىء، ضمن مؤجلات الدورى الممتاز.

وجاء التشخيص الأولى من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد الجميزى اشتباه الإصابة بقطع في الرباط الصليبى.

ومن المقرر أن يستضيف فريق غزل المحلة نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدورى الممتاز، حيث تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 6 مباريات والهزيمة فى 12 مباراة.