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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 28-4-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها خاص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامى على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغرب.

الأهلي يخوض مرانه الختامى استعدادا لمواجهة الرجاء

خاص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامى على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربى فى إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2، فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/ 2023، ليلجأ إلى مباراة فاصلة بعد غدا الأحد.

حصد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي لقب لاعب الجولة 19 من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2022 / 2023 ، بناء على اختيارات وتصويت الجمهور على صفحة رابطة الأندية المحترفة.

قال محمد الشناوي، كابتن الأهلي إن الفريق يعلم جيدًا قوة فريق الرجاء، وأهمية وصعوبة مباراة العودة بين الفريقين غدًا السبت ، وأوضح الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء الذي عقد اليوم، قائلا: «قمنا بتقسيم مواجهة الرجاء بشكل جيد؛ شوط أول في القاهرة نجحنا في الفوز به بثنائية نظيفة، وغدًا سنخوض الشوط الثاني هنا في المغرب من أجل حسم التأهل».

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة الرجاء المغربي والتي تجمع الفريقين غدًا في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لافتاً إلى أن هناك حالة تركيز شديدة بين الجميع؛ من أجل الفوز والتأهل للدور النصف النهائي.

رغم خروج الزمالك وبيراميدز من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وإعتذار الأهلي عن المشاركة في النسخة الحالية من البطولة ، إلا أن مبارياتها تحظى بإهتمام قطاع كبير من جمهور الكرة المصرية مع الإستعداد لبدء منافسات دور ربع النهائي في البطولة التى يحمل لقبها نادي فيوتشر ، ونستعرض في التقرير التالي ، أهم المعلومات عن ربع نهائي البطولة .

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم الجمعة بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الفريق بمدينة الدار البيضاء، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى محاضرة فيديو للاعبين في السادسة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الجمعة بمقر إقامة بعثة الفريق بالمغرب.

وضع الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية بفريق الكرة بالنادي الأهلي برنامج خاص للاعبين قبل مواجهة الرجاء المغربي مساء غدٍ السبت فى إياب الدور ربع النهائي من دورى أبطال أفريقيا.