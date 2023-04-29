شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على الأردن 76 / 13 فى البطولة العربية للسلة على الكراسى المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب المصرى لكرة السلة بالكراسى المتحركة على نظيره الأردنى بنتيجة 76 / 13 فى البطولة العربية التى تقام فى الفترة من 25 أبريل وحتى 2 مايو القادم بالكويت، حيث سيطر لاعبو المنتخب المصرى على المباراة منذ بدايتها وظهر فارق الخبرة والتفوق الفنى التى انتهت بفوز مصر فى ثانى مبارياته بمشواره العربى.

ويلتقى المنتخب المصرى غدا السبت فى ثالث مبارياته أمام المنتخب الفلسطينى فى الثامنة والنصف مساءً. ويشارك فى البطولة بجانب الكويت الدولة المضيفة كلا من مصر، و الأردن وفلسطين و لبنان و المغرب و الإمارات و البحرين .

وتترأس البعثة البارالمبية المصرية المهندسة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية.