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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الجمعة 28-4-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، يعكف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على معالجة سلبيات لاعبى الفريق الأبيض قبل مواجهة الأهلى في مباراة السوبر
أوسوريو يعالج سلبيات لاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى بالسوبر
يعكف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على معالجة سلبيات لاعبى الفريق الأبيض قبل مواجهة الأهلى في مباراة السوبر المحلى المقرر لها يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.
فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 25/19 فى ثان جولات الدورة المجمعة لتحديد بطل دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023، الجارى، والتى تقام على مدار 3 أيام متواصلة لحسم اللقب، حيث تأهل لهذه المرحلة أندية الأهلى والشمس وسبورتنج والزمالك.