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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الجمعة 28-4-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، يعكف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على معالجة سلبيات لاعبى الفريق الأبيض قبل مواجهة الأهلى في مباراة السوبر

أوسوريو يعالج سلبيات لاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى بالسوبر

يعكف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على معالجة سلبيات لاعبى الفريق الأبيض قبل مواجهة الأهلى في مباراة السوبر المحلى المقرر لها يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.

يرفض الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تثبيت تشكيل الفريق الأبيض،الذى بدأ به مباراة سيراميكا أمام الأهلى في لقاء السوبر المحلى المقرر له يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك على متابعة مباراة الأهلى والرجاء المغربى المقرر لها غداً السبت في إياب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا،للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق الأحمر ودراستها بشكل جيد والعمل على استغلالها.

فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 25/19 فى ثان جولات الدورة المجمعة لتحديد بطل دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023، الجارى، والتى تقام على مدار 3 أيام متواصلة لحسم اللقب، حيث تأهل لهذه المرحلة أندية الأهلى والشمس وسبورتنج والزمالك.