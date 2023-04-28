رضا شحاتة يستعين بمعد بدنى وأخصائى علاج طبيعى فى الجهاز المعاون بغزل المحلة

القاهرة - سامية سيد - قرر رضا شحاتة، المدير الفني الجديد لفريق غزل المحلة، الاستعانة بالثنائى أحمد عرفه المعد البدنى وأحمد حسين أخصائى علاح طبيعى بالجهاز المعاون له.

ومن جانب آخر، يخضع الإيفوارى إبراهيما كونيه، لاعب فريق غزل المحلة، لإجراء أشعة عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه مع طلائع الجيش، والتي انتهت بهزيمة المحلة بهدف مقابل لا شىء، ضمن مؤجلات الدورى الممتاز.

وجاء التشخيص الأولى من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد الجميزى اشتباه الإصابة بقطع في الرباط الصليبى.

ومن المقرر أن يستضيف فريق غزل المحلة نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدورى الممتاز، حيث تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 6 مباريات والهزيمة فى 12 مباراة.